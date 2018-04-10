DEV DERBİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yapacağı ikinci maçın biletleri, 12 Nisan Perşembe günü satışa çıkıyor.
ZORLU MÜCADELE 19 NİSAN'DA
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin, 12 Nisan Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulacağı bildirildi.
Fenerbahçe kart sahipleriyle faturalı Fenercell abonelerinin 13 Nisan Cuma gününden itibaren temin edebileceği biletlerin, 14 Nisan Cumartesi günü genel satışa açılacağı kaydedildi.
Kupadaki derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto- Migros Tribünü: 87 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-B H-I Blok: 109 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-D-F-G Blok: 130 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-B-H-I Blok: 195 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 216 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 250 lira
Maraton Alt E Blok: 297
Fenerium Alt E Blok: 324 lira
1907 Tribünü: 430 lira
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege'de Sular Isınıyor! Orgeneral Akar'dan Yunanistan'a Sert Uyarı
- Fetö'cü Diyerek Şantaj Yapıyordu! Firari Televizyon Sahibi Yakalandı
- Karadeniz'de Korkutan Tablo! Sayı 11 Günde 37'ye Ulaştı
- Helikopter Kriziyle İlgili Yunanistan'dan İlk Açıklama: Önemsemiyoruz
- Oğlunu Bıçaklayarak Öldürmüştü! Mahkemede 'kötü Baba Değilim' Dedi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar