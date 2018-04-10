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Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

DEV DERBİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Tarih : 10 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Dev Derbinin Bilet Fiyatları Belli Oldu(5/10)1

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yapacağı ikinci maçın biletleri, 12 Nisan Perşembe günü satışa çıkıyor.

ZORLU MÜCADELE 19 NİSAN'DA

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin, 12 Nisan Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulacağı bildirildi.

Fenerbahçe kart sahipleriyle faturalı Fenercell abonelerinin 13 Nisan Cuma gününden itibaren temin edebileceği biletlerin, 14 Nisan Cumartesi günü genel satışa açılacağı kaydedildi.

Kupadaki derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Spor Toto- Migros Tribünü: 87 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-B H-I Blok: 109 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-D-F-G Blok: 130 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-B-H-I Blok: 195 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 216 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 250 lira

Maraton Alt E Blok: 297

Fenerium Alt E Blok: 324 lira

1907 Tribünü: 430 lira

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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