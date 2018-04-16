DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Galatasaray-Akhisarspor maçını ise Barış Şimşek yönetecek.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
GALATASARAY- AKHİSAR MAÇI BARIŞ ŞİMŞEK'İN
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında Barış Şimşek düdük çalacak.
Kaynak: haberinburada
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