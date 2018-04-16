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Dev derbinin hakemi belli oldu

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu. Galatasaray-Akhisarspor maçını ise Barış Şimşek yönetecek.

Tarih : 16 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu(7/10)3

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

GALATASARAY- AKHİSAR MAÇI BARIŞ ŞİMŞEK'İN

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında Barış Şimşek düdük çalacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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