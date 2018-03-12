Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın oranları açıklandı. Fenerbahçe derbide favori olarak gösterildi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan derbinin İddia oranları belli oldu. Tam 19 yıldır Kadıköy'de rakibine yenilmeyen Fenerbahçe bu maçta da favori gösterildi. İddia, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.00 oran verirken, Galatasaray'ın galibiyetine 2.65'lik bir oran biçti. Beraberliğe ise 3. 10 oran verildi.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ORANI

Süper Lig'de 26. haftada oynanacak bir diğer önemli maç olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının oranları da belli oldu. Medipol Başakşehir galibiyetine 2.35'lik oran verilirken, Beşiktaş galibiyetinin oranı 2.20 oldu. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.

BEŞİKTAŞ- BAYERN MÜNİH MAÇININ ORANLARI DA AÇIKLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesinde mucizelere ihtiyacı olan Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta çıkacağı Bayern Münih maçı için ise Siyah Beyazlılar'a 5.00 oran verildi. Beraberliğe 3,75, Bayern'in galibiyetine ise 1.35 oran açıldı.

Kaynak: haberinburada