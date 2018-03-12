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Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori takım

DEV DERBİNİN ORANLARI BELLİ OLDU! İŞTE FAVORİ TAKIM

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Cumartesi günü oynanacak olan derbi maçın oranları açıklandı. Fenerbahçe derbide favori olarak gösterildi.

Tarih : 12 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Dev Derbinin Oranları Belli Oldu! İşte Favori Takım(6/10)2

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak olan derbinin İddia oranları belli oldu. Tam 19 yıldır Kadıköy'de rakibine yenilmeyen Fenerbahçe bu maçta da favori gösterildi. İddia, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.00 oran verirken, Galatasaray'ın galibiyetine 2.65'lik bir oran biçti. Beraberliğe ise 3. 10 oran verildi.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇININ ORANI

Süper Lig'de 26. haftada oynanacak bir diğer önemli maç olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının oranları da belli oldu. Medipol Başakşehir galibiyetine 2.35'lik oran verilirken, Beşiktaş galibiyetinin oranı 2.20 oldu. Beraberliğin oranı ise 3.10 oldu.

BEŞİKTAŞ- BAYERN MÜNİH MAÇININ ORANLARI DA AÇIKLANDI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesinde mucizelere ihtiyacı olan Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta çıkacağı Bayern Münih maçı için ise Siyah Beyazlılar'a 5.00 oran verildi. Beraberliğe 3,75, Bayern'in galibiyetine ise 1.35 oran açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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