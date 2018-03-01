DEV DERBİYE DAKİKALAR KALDI! İŞTE SÜRPRİZLERLE DOLU 11'LER
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park'ta, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Vida, Pepe, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Caner, Negredo
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Alper, Mehmet Ekici, Soldado
Kaynak: haberinburada
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