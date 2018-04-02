3 yaşın altındaki torunlarına bakan büyükannelere aylık 425 lira verilmesini içeren pilot uygulama, Mart 2017'de hayata geçmişti. 12 aylık uygulamaya, 10 ilde 6 bin 500 aile katıldı. Projede süre tamamlandı. Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, projenin artılarını ve eksilerini masaya yatıracak. Buna göre projenin genel bir uygulamaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine karar verilecek. Eğer proje genel uygulamaya dönüştürülürse, Türkiye'nin her yerinde torun bakan ve şartları sağlayan büyükanneler destek alabilecek.

BÜYÜKANNE PROJESİ NEDİR?

Kadın İstihdamının Desteklenmesi İçin Büyükanne Projesi'nin amacı, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere verilecek yardım ile hâlihazırda çalışıyor olan kadınların işgücü piyasasından çekilmelerini önlenmek ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkânı sağlayarak kültür aktarımına destek olmak.

Projenin uygulandığı iller; Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep olarak belirlenmişti. Projenin süresi 12 aydı.

GEÇEN SENE BAŞVURU YAPILMIŞTI

Başvurular, 9-20 Şubat 2017 tarihleri arasında internet üzerinden "https://buyukanne.csgb.gov.tr" adresinden alınmıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda Projenin pilot uygulamasına katılması uygun görülen başvuru sahiplerine, başvuru esnasında bildirilen anneye ait elektronik posta ve cep telefonu numarası (kısa mesaj) üzerinden Bakanlık tarafından bilgilendirme yapılmıştı.

BÜYÜKANNELER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Büyükannelere ayda 425 lira maaş veriliyordu. Büyükanne ödemeleri, projeye katılımdan sonra aylık olarak yapılıyordu. Ödeme yapılacak tarihin hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde ise ödeme takip eden ilk iş günü yapılıyordu.

Büyükanne ödemesinin yapılacağı tarih Bakanlıkça kısa mesaj ve e-posta yoluyla proje katılımcısı olan anneye bildirildi. Bakanlıkça yapılan ödeme bildiriminden sonra, büyükannenin herhangi bir PTT işyerine bir defaya mahsus müracaatı yeterlidir. PTT işyerinde büyükannenin doğrudan kendisine ödeme yapıldı. Ayrıca büyükanneye, PTT tarafından sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine tanımlanan ön yüklemeli Pttkart verilir. Ön yüklemeli Pttkartlar için hiçbir ücret alınmadı.

Kaynak: haberinburada