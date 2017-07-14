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Dev holdingin 2 şirketine daha FETÖ'den kayyum atandı

DEV HOLDİNGİN 2 ŞİRKETİNE DAHA FETÖ'DEN KAYYUM ATANDI

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla 2 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 16:30
Puan Ver : Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı(5/10)1

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılık, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 2 şirkete daha kayyum atanmasını talep etti.

MAL VARLIKLARINA EL KONDU

Talebi değerlendiren Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Kaynak Holding ve bağlı şirketleri hakkında yürütülen soruşturmada, holding ve bağlı şirketleri hakkında peyderpey kayyum ataması işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yine FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen Azim Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye 12 Ocak tarihinde Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kayyum ataması gerçekleştirildiği hatırlatılan kararda, şirketin sahibi olan Halit Keleş'in tüm mal varlığına da CMK'nın 128. maddesi uyarınca el konulduğu, bu mal varlıklarının idaresi için de ayrıca kayyum ataması yapıldığı, yine şirket ortaklarından Yusuf Keleş'in mal varlığına da tedbir kararı konulduğu kaydedildi.

Kararda, kayyumların yapmış oldukları çalışmalar neticesinde şüpheli Yusuf Keleş'in Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited şirketinin yüzde 50 ortağının olduğunun tespit edildiği, diğer ortağının ise FETÖ/PDY şüphelisi olduğu aktarıldı.

ÖRGÜT ADINA FALİYET YÜRÜTTÜKLERİ ANLAŞILDI

Kayyum atanan Azim Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin hakim ortağı olan Halit Keleş'in Elis Gayrimenkul Sanayi AŞ adlı bir şirketinin daha bulunduğu ve Azim Gayrimenkul AŞ'ye kayyum ataması yapılmadan önce de şirketin demirbaşlarını bu şirkete aktardığının tespit edildiği vurgulanan kararda, her iki şirketin sahiplerinin FETÖ/PDY ile irtibatı ve iltisakının bulunduğu, örgüt adına faaliyet gösterdiklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Kararda, bu kapsamda Elis Gayrimenkul Sanayi AŞ ve Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited şirketleri hakkında savcılığın talebi üzerine kayyum atanmasına, kayyum olarak da TMSF görevlilerinin yetkili yetkili kılınmasına karar verildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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