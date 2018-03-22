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Dev holdingin iki patronu FETÖ'den tutuklandı!

DEV HOLDİNGİN İKİ PATRONU FETÖ'DEN TUTUKLANDI!

Antalya'da, FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tarih : 22 Mart 2018, 08:30
Puan Ver : Dev Holdingin İki Patronu Fetö'den Tutuklandı!(5/10)1

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

RECAİ VE HAMZA KIRMIZITAŞ TUTUKLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden Recai, İsmail ve Hamza Kırmızıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Recai ve Hamza Kırmızıtaş, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İsmail Kırmızıtaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HOLDİNGE VE ONA BAĞLI 4 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Antalya'da, 8 Mart'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyum atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen ve kapatılan dernek, federasyon gibi bazı kuruluşlarla para alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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