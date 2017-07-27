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Dev İhaleye Teklif Veren Firmalar Belli Oldu
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Dev ihaleye teklif veren firmalar belli oldu

DEV İHALEYE TEKLİF VEREN FİRMALAR BELLİ OLDU

Enerji Bakanlığı'nın açtığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalesine, Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat ortaklığı teklif verdi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Dev İhaleye Teklif Veren Firmalar Belli Oldu(8/10)4

Enerji Bakanlığı'nın açtığı rüzgar YEKA ihalesine Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak teklifini verdi. Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Alman Enercon, Limak ve Adnan Polat konsorsiyum olarak ihaleye katılmaya karar verdi ve teklifini Enerji Bakanlığı'na verdi" dedi.

YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR DOLAR

Enerji Bakanlığı'nın, Türkiye'de kurulu rüzgar enerjisi üretim kapasitesini yüzde 17 artıracak olan ve yatırım tutarı 1 milyar dolar olarak hesaplanan 1,000 megawatt (MW) gücünde rüzgar santrali kurulum ve türbin üretimi projesinin ihalesi Ağustos ayında planlanıyor.

Reuters'a daha önce bilgi veren yetkililer, Alman Enercon'un Limak ve Adnan Polat ile, Alman Siemens'in Kalyon ve Türkerler ile, Çinli Goldwin'in Akfen- Beyçelik Gestamp ile, ABD'li General Electric'in Fina ile, Danimarkalı Vestas'ın Enerjisa ile, Alman Nordex'in Eksim ile ihale katılmasının planladığını kaydetmişlerdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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