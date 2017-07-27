Dev İhaleyle İlgili Bakan’Dan İlk Açıklama:Ekonomiye Güvenin Teyididir
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DEV İHALEYLE İLGİLİ BAKAN’DAN İLK AÇIKLAMA:EKONOMİYE GÜVENİN TEYİDİDİR


Dev ihaleyle ilgili Bakan’dan ilk açıklama:Ekonomiye güvenin teyididir
Tarih : 27 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Dev İhaleyle İlgili Bakan’Dan İlk Açıklama:Ekonomiye Güvenin Teyididir(6/10)2

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün düzenlenen Rüzgar YEKA ihalesi ile ilgili twitter üzerinden açıklama yaptı. Albayrak, pazarın yüzde 90 büyüklüğünü temsil eden 8 firmanın Rüzgar YEKA ihalesine girecek olmasının Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveninin teyidi olduğunu söyledi.



"PAZARIN YÜZDE 90'INI TEMSİL EDEN 8 FİRMA İHALEYE GİRİYOR"



Albayrak, "Rüzgar YEKA ihalemiz için dünyanın en büyük 8 rüzgar türbini üreticisi firma teklif verdi. Pazarın yüzde 90 büyüklüğünü temsil eden 8 firmanın bu ihaleye girecek olması Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveninin teyididir. Fabrika ve 10 yıllık AR-GE ile gerçekleşecek rüzgar YEKA'sıyla inşallah ülkemizi rüzgar teknolojilerinin üretim merkezi haline getireceğiz." dedi.



YEKA ihalesine eklif veren firmalar şöyle:




Vestas (Danimarka) - Enerjisa
Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon
Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji
Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji
Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji
Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik
General Electric (GE - Amerika) - Fina Enerji
MingYang (Çin) - İlk İnşaat

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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