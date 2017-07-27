Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün düzenlenen Rüzgar YEKA ihalesi ile ilgili twitter üzerinden açıklama yaptı. Albayrak, pazarın yüzde 90 büyüklüğünü temsil eden 8 firmanın Rüzgar YEKA ihalesine girecek olmasının Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveninin teyidi olduğunu söyledi.

"PAZARIN YÜZDE 90'INI TEMSİL EDEN 8 FİRMA İHALEYE GİRİYOR"

Albayrak, "Rüzgar YEKA ihalemiz için dünyanın en büyük 8 rüzgar türbini üreticisi firma teklif verdi. Pazarın yüzde 90 büyüklüğünü temsil eden 8 firmanın bu ihaleye girecek olması Türk ekonomisine ve enerji sektörüne olan güveninin teyididir. Fabrika ve 10 yıllık AR-GE ile gerçekleşecek rüzgar YEKA'sıyla inşallah ülkemizi rüzgar teknolojilerinin üretim merkezi haline getireceğiz." dedi.

YEKA ihalesine eklif veren firmalar şöyle:

Vestas (Danimarka) - EnerjisaSiemens (Almanya) - Türkerler- KalyonEnercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak EnerjiNordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu EnerjiSenvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş EnerjiGoldwind (Çin) - Akfen Holding - BeyçelikGeneral Electric (GE - Amerika) - Fina EnerjiMingYang (Çin) - İlk İnşaat

Kaynak: haberinburada