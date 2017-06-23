

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve takip eden süreçte yabancı alıcıların ülkeye gelme sıklıklarının çok azaldığını ve Türkiye'de katma değerli ürün ihracatının yüksek adetli ama katma değeri düşük olana kaymaya başladığını söyledi. Bunun önüne geçmek için yeni bir modeli hayata geçireceklerini ifade eden Fayat, "Ekimde 'Why Turkey' konulu bir konferans düzenliyoruz. Burada neden Türkiye'de üretim yapılması gerektiğini yabancı alım gruplarına ve distribütörlere anlatacağız. Yapacağımız ikili iş görüşmelerinde dünyaca ünlü İtalyan markaların distribütörlerini de ağırlayacağız. Ünlü İtalyan markaların üretimlerini Türkiye'de yaptırıp Ortadoğu ve Körfez ülkelerine satışını sağlamak için çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek yeniden katma değerli ihracata dönebiliriz" diye konuştu.







KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ







İkili görüşmelerde 3-4 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atılmasını hedeflediklerini vurgulayan Fayat, "Türkiye'ye güvenlik gerekçesiyle gelmek istemeyen müşterinin ayağına gitmeye de devam edeceğiz" dedi.











kaynak:milliyet