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dev italyan markalar türkiye'de üretecek

DEV İTALYAN MARKALAR TÜRKİYE'DE ÜRETECEK

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat “Ekimde dev İtalyan moda markalarının distribütörlerini deneyimli üreticilerle buluşturup, Türkiye'de üretime ikna edeceğiz” dedi.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:13
Puan Ver : Dev İtalyan Markalar Türkiye'de Üretecek(7/10)5


Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Şeref Fayat, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve takip eden süreçte yabancı alıcıların ülkeye gelme sıklıklarının çok azaldığını ve Türkiye'de katma değerli ürün ihracatının yüksek adetli ama katma değeri düşük olana kaymaya başladığını söyledi. Bunun önüne geçmek için yeni bir modeli hayata geçireceklerini ifade eden Fayat, "Ekimde 'Why Turkey' konulu bir konferans düzenliyoruz. Burada neden Türkiye'de üretim yapılması gerektiğini yabancı alım gruplarına ve distribütörlere anlatacağız. Yapacağımız ikili iş görüşmelerinde dünyaca ünlü İtalyan markaların distribütörlerini de ağırlayacağız. Ünlü İtalyan markaların üretimlerini Türkiye'de yaptırıp Ortadoğu ve Körfez ülkelerine satışını sağlamak için çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek yeniden katma değerli ihracata dönebiliriz" diye konuştu.



KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ



İkili görüşmelerde 3-4 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atılmasını hedeflediklerini vurgulayan Fayat, "Türkiye'ye güvenlik gerekçesiyle gelmek istemeyen müşterinin ayağına gitmeye de devam edeceğiz" dedi.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dev  İtalyan  Markalar  Türkiye  De  Üretecek    haber

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