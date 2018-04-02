DEV MAÇ ÖNCESİ CENGİZ ÜNDER'DEN ROMA'YA KÖTÜ HABER!
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
KADROYA ALINMADI
Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun sakatlığı nedeniyle genç oyuncuyu Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçının 21 kişilik kadrosunda almadığı belirtildi.
BOLOGNA MAÇINDA FORMA GİYEMEMİŞTİ
Milli futbolcu Cengiz Ünder, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle geçen cumartesi günü Serie A'daki Bologna maçında görev yapamamıştı.
Roma, 4 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya konuk olacak.
Kaynak: haberinburada
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