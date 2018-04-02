Gazişehir Gaziantep, Gözünü Süper Lige Dikti
Fetö'den Tutuklu Eski Hsyk Üyesi Cezaevinde Öldü
Polis Suç Çetesi Oflu İsmail'in Torunlarını Böyle Bastı!
Adanaspor'dan Ligde Kalma Yolunda Kritik Galibiyet
Diplomat Krizi Sonrası Buzlar Eriyor! Beyaz Saray Putin'i Ağırlamaya Hazılanıyor
Beşiktaş'ın Yıldızı Korkuttu
Fetö'den Yargılanan İş Adamlarına En Üst Sınırdan Hapis!
Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Türkiye'den Atina'ya Kınama! Tutuklu Asker Krizi Tırmanıyor
Tekne Batarken Yüzerek Kurtulan Öğrenciler Yaşadıkları Korku Anları Anlattı
Mobese'ler Bu Sefer Suçu Değil Azmin Öyküsünü Kaydetti
Jetler Havalandı! Kuzey Irak'taki Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
Dev Maç Öncesi Cengiz Ünder'den Roma'ya Kötü Haber!
68 Bin Dolarlık Soygun Kamerada! Camı Patlatıp Çantayı Kapıp Kaçtılar
Uefa'dan Meliz Özçiğdem'e Görev
Eskişehirspor'da Yücel İldiz Dönemi Resmen Sona Erdi
Fenerbahçe Deplasmanda Kayserispor'a Konuk Olacak
14 Yaşındaki Türk, Hollanda'yı Sallıyor
Galatasaray'dan Taraftar Rekoru!
Erdoğan Ve Putin, Akkuyu'nun Temel Atma Törenine Telekonferansla Katılacak

Dev maç öncesi Cengiz Ünder'den Roma'ya kötü haber!

DEV MAÇ ÖNCESİ CENGİZ ÜNDER'DEN ROMA'YA KÖTÜ HABER!

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Tarih : 02 Nisan 2018, 20:00
Puan Ver : Dev Maç Öncesi Cengiz Ünder'den Roma'ya Kötü Haber!(6/10)2

Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

KADROYA ALINMADI

Roma'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun sakatlığı nedeniyle genç oyuncuyu Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçının 21 kişilik kadrosunda almadığı belirtildi.

BOLOGNA MAÇINDA FORMA GİYEMEMİŞTİ

Milli futbolcu Cengiz Ünder, hafif derecedeki kas sakatlığı nedeniyle geçen cumartesi günü Serie A'daki Bologna maçında görev yapamamıştı.

Roma, 4 Nisan Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dev  Maç  Öncesi  Cengiz  Ünder  Den  Roma  Ya  Kötü  Haber    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER