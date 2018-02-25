DEV MAÇ ÖNCESİ VOLKAN TACA ÇIKTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'la oynanan derbide Volkan Demirel'in yerine Kameni'ye yer verdi.
Geçtiğimiz hafta da Aytemiz Alanyaspor maçında Volkan'ın bağırsak enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle kale Kameni'ye geçmişti.
VOLKAN ŞİMDİYE KADAR DERBİLERDE OYNAMADI
Bu hafta da zorlu derbide Kamerunlu kaleci yerini korudu. Öte yandan, Volkan Demirel bu sezon şu ana kadar hiçbir derbide yer almadı.
Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde de yedek kalan tecrübeli eldiven, Vodafone Park'ta da yedek kaldı.
AYKUT KOCAMAN: RAHATSIZLIK YOK, TERCİH
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'in rahatsızlığının geçtiğini belirtirken, "Volkan ile ilgili rahatsızlık devam etmiyor, geçtiğimiz haftanın devamı olarak bu hafta böylesinin daha olumlu olduğu, kendi kriterlerim içinde daha doğruydu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar