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Dev maç öncesi Volkan taca çıktı

DEV MAÇ ÖNCESİ VOLKAN TACA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'la oynanan derbide Volkan Demirel'in yerine Kameni'ye yer verdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 22:10
Puan Ver : Dev Maç Öncesi Volkan Taca Çıktı(5/10)1

Geçtiğimiz hafta da Aytemiz Alanyaspor maçında Volkan'ın bağırsak enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle kale Kameni'ye geçmişti.

VOLKAN ŞİMDİYE KADAR DERBİLERDE OYNAMADI

Bu hafta da zorlu derbide Kamerunlu kaleci yerini korudu. Öte yandan, Volkan Demirel bu sezon şu ana kadar hiçbir derbide yer almadı.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinde de yedek kalan tecrübeli eldiven, Vodafone Park'ta da yedek kaldı.

AYKUT KOCAMAN: RAHATSIZLIK YOK, TERCİH

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel'in rahatsızlığının geçtiğini belirtirken, "Volkan ile ilgili rahatsızlık devam etmiyor, geçtiğimiz haftanın devamı olarak bu hafta böylesinin daha olumlu olduğu, kendi kriterlerim içinde daha doğruydu." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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