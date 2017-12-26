DEV MARKET ZİNCİRİ BORSADAN ÇIKIYOR
Migros, sahibi olduğu Kipa'nın borsa kotundan çıkarılmasına için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurdu.
Migros Ticaret AŞ, Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verildiğini bildirdi.
KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Migros Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Migros'un Kipa'nın sermayesindeki pay oranının yaklaşık yüzde 96,25 olduğu ve bu suretle şirketin Kipa'nın oy haklarının yüzde 95'inden fazlasına sahip olduğu belirtildi. Kipa'nın yaklaşık yüzde 3,75 olan fiili dolaşımdaki pay oranının oldukça düşük olması ile bir borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesinin ortaya çıkardığı operasyonel zorluk ve maliyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla Kipa'nın borsa kotundan çıkması hususu değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kipa genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına karar verildiği kaydedildi.
MİGROS YÖNETİMİ YETKİLİ
Açıklamada, "Kipa'nın Borsa kotundan çıkması işlemlerinin tamamlanması için şirketimizce yapılması gereken iş ve işlemler ile gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ve anılan sürecin sonuçlandırılması hususunda Şirket (Migros)yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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