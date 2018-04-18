Migros'tan yapılan açıklamada, şirket ile Kipa'nın Migros bünyesinde birleşmesine karar verildiği bildirildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTILAR

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar kamuyou ile paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 31 Aralık 2017 itibariyle düzenlenmiş konsolide mali tabloları ve Kipa Ticaret AŞ'nin (Kipa) 31 Aralık 2017 itibariyle düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Kipa'nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 136 ila 158 ve 191 ila 194. maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesine, Migros, Kipa'nın oy hakkı veren paylarının yüzde 96,25'ine sahip olduğundan, birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmesine karar verilmiştir."

Kaynak: haberinburada