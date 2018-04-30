DEV OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI! 58 BİN PERSONEL KATILIYOR
Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personeli ile "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı açıklandı.
1 MAYIS ÖNCESİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanmasının sağlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, başta terör, asayiş ve narkotik konuları olmak üzere, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalanmasına yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.
SUÇLULARIN YAKALANMASI İÇİN ÜÇ AŞAMALI UYGULAMA BAŞLATILDI
Yurt genelinde 10 bin 388 ekip halinde, 36 bin 180 emniyet ve 22 bin 157 jandarma personeli ile iki hava aracı, altı deniz aracı ve 221 dedektör köpeğin katıldığı uygulamanın, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, park, okul çevreleri, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde, suçluların barınabileceği umuma açık yerlerde ve metruk binalardaki şahısların yakalanmasına yönelik üç aşamalı olarak sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sevdiklerinizin Kandilini Kutlayın! İşte 2018 Berat Kandili Mesajları
- Eski Nato Genel Sekreterinin Hacklenen Hesabından 15 Temmuz Paylaşımı
- Cesedini Zincirleyip Suya Atmışlardı! Katil Zanlısı En Yakını Çıktı
- Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklanan Yaşlı Adamı Dna Raporu Kurtardı
- 'patatesi Değiştir' Dedi, Garson Bıçağı Yüzüne Fırlattı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar