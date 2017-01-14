Msb'den Emekli Subay Ve Astsubaylara Görev
Pkk Sincar'da Yeni Üsler Kuruyor
Amerika Irak'taki Üssü'ne Dört Bin Asker Gönderdi
Seren Serengil'in Eski Eşine Silahlı Saldırı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
Araç Sahipleri Dikkat! Daha Az Ödeyebilirsiniz...
132 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Olcay Şahan, Beşiktaş'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu'nun Onayı Olmadan Başlatılmaz
Yaşınıza Göre İdeal Uyku Saatiniz...
Musul'un Güneydoğusu Deaş'tan Temizlendi
Şehit Polis Sekin Daha Önce De Canlar Kurtarmış
16-17 Bin Kişiye Yeşil Pasaport Verilecek
Adana'da Valilik Binasına Saldıran Teröristin Kimliği Belirlendi
Aranan 3 Pkk'lı Teslim Oldu
Kuş Gribi Kabusu Geri Mi Dönüyor
İdlib'de Pazar Yerine Hava Saldırısı!
İstanbul Havalimanlarını 90 Milyon Yolcu Kullandı
Demet Akalın İle Demet Şener Pişti Oluyordu!
8 Günde 3 Kritik Maç

dev otomobil şirketine şok

DEV OTOMOBİL ŞİRKETİNE ŞOK

Paris savcılığı Renault hakkında soruşturma başlattı

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:04
Puan Ver : Dev Otomobil Şirketine Şok(7/10)5


Paris savcılığı, dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yapıldığı şüphesi ile otomobil üreticisi Renault hakkında adli soruşturma başlattı.



BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, üç sorgu hakiminin söz konusu soruşturmayı yürüteceğini duyurdu.



Ekonomi Bakanlığı, Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumunun (DGCCRF), Renault'un ürettiği dizel araçların hava kirliliğine yol açtığına dair hazırladığı raporu geçen yıl savcılığa göndermişti.



Bakanlıktan 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, DGCCRF'nin Renault'un ürettiği dizel motorlarla ilgili bulguların sonuçlarının Nanterre savcılığına gönderildiği belirtilerek, “Bundan sonra, şüpheli ihlallerle ilgili olarak ne yapılacağına artık mahkemeler karar verecek.” ifadelerine yer verilmişti.



Dizel motorların emisyon testlerinde Renault'un manipülasyon yaptığı şüphesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, DGCCRF'nin diğer ismi verilmeyen otomobil üreticileri ile ilgili soruşturmasının ise sürdüğü bildirilmişti.



Renault tarafından bunun ardından yapılan açıklamada ise Fransız ve Avrupa yasa ve kurallarına saygı gösterildiği belirtilerek, ‘'Renault araçlarının hepsi, her zaman yasa ve kurallarla uyumludur ve yürürlükteki normlara uygundur.” ifadeleri kullanılmıştı.



Fransa'da daha önce Alman Volkswagen firmasına yönelik, emisyon testlerinde manipülasyon yapıldığı şüphesiyle soruşturma açılması talep edilmişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dev  Otomobil  Şirketine  Şok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER