

İSTANBUL Finans Merkezi kapsamında Ataşehir'de inşa edilen Sarphan Finans Park projesini üstlenen şirket için mahkeme iflas kararı verdi.



İflas kararı verilen şirketin en büyük alacaklısı konumunda ise özel bir banka bulunuyor. 700 milyon TL değerindeki projede yer alan gayrimenkullerin fiyatı bir milyon TL'den başlıyor. Şirket adına Hurriyet.com.tr'ye yapılan açıklamada ise, iflas kararına itiraz edileceği vurgulandı.







kaynak:hürriyet