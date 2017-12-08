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Dev Şirketler Vergi Reformundan 4,5 Milyar Dolar Kazanacaklar
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Dev Şirketler Vergi Reformundan 4,5 Milyar Dolar Kazanacaklar

DEV ŞİRKETLER VERGİ REFORMUNDAN 4,5 MİLYAR DOLAR KAZANACAKLAR

Amerika merkezli araştırma şirketi Cowen, vergi reformunun kabul edilmesi halinde Amazon, Google ve Facebook gibi dev şirketlerin vergiden 4,5 milyar dolar tasarruf sağlayacaklarını söyledi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Dev Şirketler Vergi Reformundan 4,5 Milyar Dolar Kazanacaklar(10/10)6

Amerika merkezli araştırma şirketi Cowen, vergi reformunun gelecek yıl Amazon, Google ve Facebook gibi dev şirketlerin vergiden 4,5 milyar dolar tasarruf etmesini sağlayacağını bildirdi. Business Insider'ın haberine göre, Cowen'un kıdemli analisti John Blackledge, vergi reformu sayesinde gelecek yıl, Google'ın 2,28 milyar dolar, Facebook'un 1,56 milyar dolar, Amazon'un da 723 milyon dolar tasarruf sağlayacağı tahmininde bulundu.

YILDIZ AMAZON OLACAK

Cowen'in tahminlerine göre, Amazon gelecek yıl hisse başına gelirde yüzde 24'lük artışla teknoloji dünyasının en hızlı yükselen şirketi olacak. Google ve Facebook'un gelirlerindeki artışın ise yüzde 8 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Amerika Yönetimi, vergi reformuyla kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini hedefliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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