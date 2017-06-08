

Teknoloji şirketi Uber, 2014'te Hindistan'da şirket için çalışan bir sürücünün bir kadın yolcuya tecavüz ettiği olayı örtbas etmekle suçlanan Asya müdürü Eric Alexander'ı işten çıkardı. Alexander'ın tecavüze uğrayan kadının doktor raporuna rağmen olayla ilgili soruşturma başlatmadığı öne sürüldü.







Bazı kaynaklara göre ise Uber, tecavüz suçlamalarının Hindistan'daki en büyük rakibi Ola tarafından şirketin imajına zarar vermek için uydurulduğunu düşünüyor.







kaynak:milliyet