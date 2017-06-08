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dev şirkette tecavüz skandalı! müdür kovuldu

DEV ŞİRKETTE TECAVÜZ SKANDALI! MÜDÜR KOVULDU

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, Hindistan'daki bir tecavüz olayını örtbas etmekle suçlanan Asya sorumlusu Eric Alexander'ı işten çıkardı

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:32
Puan Ver : Dev Şirkette Tecavüz Skandalı! Müdür Kovuldu(10/10)8


Teknoloji şirketi Uber, 2014'te Hindistan'da şirket için çalışan bir sürücünün bir kadın yolcuya tecavüz ettiği olayı örtbas etmekle suçlanan Asya müdürü Eric Alexander'ı işten çıkardı. Alexander'ın tecavüze uğrayan kadının doktor raporuna rağmen olayla ilgili soruşturma başlatmadığı öne sürüldü.



Bazı kaynaklara göre ise Uber, tecavüz suçlamalarının Hindistan'daki en büyük rakibi Ola tarafından şirketin imajına zarar vermek için uydurulduğunu düşünüyor.



 



kaynak:milliyet








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