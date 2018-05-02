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Dev transfer operasyonu başlıyor

DEV TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR

Sezon bitmeden transfer harekatına başlama kararı alan Beşiktaş Yönetimi, listenin başına Demba Ba ile Burak Yılmaz'ı ekledi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Dev Transfer Operasyonu Başlıyor(10/10)6

Beşiktaş'ta ilk neşter forvet hattına vurulacak. Negredo ve Vagner Love'u iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan siyah-beyazlılar, Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra Avrupa'dan çok kariyerli bir golcü getirecek. Arjantinli ünlü 10 numara Javier Pastore için de resmen düğmeye basılacak.

Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta sezon bitmeden transfer çalışmalarına hız verilecek. Yeni sezon için kadroyu gençleştirmek ve maliyetini düşürmek için bir süredir çalışma yürüten yönetim, neşteri önce forvet hattına vuracak.

Aboubakar'ın ardından Cenk Tosun'un gitmesiyle bu sezon forvet hattında ciddi sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, teklif gelmesi durumunda Alvaro Negredo ve Vagner Love'un gitmesine izin verecek. Cyle Larin'i takımda tutarak bir ya da iki golcü almayı planlayan yönetim, Demba Ba ve Burak Yılmaz seçeneklerini de masada tutuyor.

10 NUMARA POZİSYONUNA İSİM ARANIYOR

Bu isimlerin yanı sıra Avrupa'dan kaliteli bir golcü almayı düşünen Beşiktaş Yönetimi bu sezondan dersler çıkarak forvet hattını mümkün olabildiği kadar sağlam tutmaya çalışacak.

Forvet hattı dışında orta sahayı da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Sosa'dan sonra bir türlü dolduramadığı 10 numara bölgesine de iyi bir isim almaya çalışacak.

Bu bölge için yaklaşık bir senedir sıkı bir çalışma içerisinde olan siyah-beyazlı yönetim geçen sene de ilgilendikleri Javier Pastore ismini tekrar gündemine alacak.

Oyunu iki yönlü oynayabilen bir orta saha almak için bu yaz yoğun mesai harcayacak olan yöneticiler transferleri zamanında bitirmeyi hedefliyor.

GENÇLER TAKIMDA KALACAK

Bu arada mevcut kadronun yaşlanmasını göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar ilk etapta Orkan Çınar ve Gökhan Töre'yi takımda tutacak. Teklif almaları durumunda yaşı ilerlemiş oyuncularla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, FEDA dönemindeki gibi Avrupa'da top koşturan gurbetçileri takıma kazandıracak.

46 MAÇTA 28 GOL ATTI

Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Demba Ba, Beşiktaş formasıyla oynadığı 46 resmi maçta 28 gole imza attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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