ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD'nin nükleer kapasitesinin, Rusya'nın nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcılık sağlamak için çeşitlendirildiğini ve Rusya'dan gelebilecek bir tehdide karşı "tam şekilde hazır olduklarını" belirtti.

RUSYA'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan White, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dünyanın her yanını vurabilecek büyük bir nükleer füze hazırladıkları ve dünyadaki hava savunma sistemlerinin buna karşı koyamayacağı" açıklamasını şaşırtıcı bulmadıklarını ifade etti.

"BİZ TAM ŞEKİLDE HAZIRIZ"

White, "Açıklama bizim için şaşırtıcı değil ancak Amerikan halkı emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız" diye konuştu.

"ÜLKEYİ SAVUNMAYA HAZIRIZ"

Putin'in, Federal Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin yeni Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde yer alan ifadelerin "endişe verici" olduğuna ilişkin açıklamasını değerlendiren White, "Güvenilir bir caydırıcılığa sahip olduğumuza emin olmamız gerekir. ve bu ülkeyi ne olursa olsun savunmaya hazır olduğumuzdan eminiz." dedi.

"NÜKLEER CAYDIRICILIĞIMIZDAN EMİN OLMALIYIZ"

Putin'in, "Kapasitesi ne olursa olsun Rusya'ya yönelik her türlü nükleer saldırının, nükleer savaş ilanı olarak addedileceğine" yönelik ifadesiyle ilgili White, şunları kaydetti:

"Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde düşük kapasiteli nükleer silah ihtiyacını ortaya koyduğumuzda bunun Rusya'nın yaptıklarından dolayı olduğunu belirttik. Bu, Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na aykırı değil. Nükleer stokumuzun güvenilir nükleer caydırıcılığımızı karşıladığından emin olmalıyız."

White, ABD'nin füze savunma sistemlerini güncellemesinin Rusya'ya değil, "serseri devletler" diye nitelendirdikleri Kuzey Kore gibi ülkelere karşı olduğunu ifade etti.

Kaynak: haberinburada