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Devlet Bahçeli Eşofmanla Gezintiye Çıkıp, Vatandaşlarla Sohbet Etti
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Devlet Bahçeli Eşofmanla Gezintiye Çıkıp, Vatandaşlarla Sohbet Etti

DEVLET BAHÇELİ EŞOFMANLA GEZİNTİYE ÇIKIP, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

MHP lideri Bahçeli, dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı yazlık takımın ardından, bugün de eşofmanlarıyla kameralara yansıdı. Spor yapmaya çıkan Bahçeli, vatandaşlarla sohbet ederken görüntülendi.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 19:10
Puan Ver : Devlet Bahçeli Eşofmanla Gezintiye Çıkıp, Vatandaşlarla Sohbet Etti(6/10)2

Klasik otomobillere olan ilgisi ile dikkat çeken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün giydiği takım elbise ile ilgili odağı olmuştu. Yazlık ceketi ile makamında poz veren Bahçeli, yeni tarzı iel sosyal medya da takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

BU KEZ EŞOFMANLA GÖRÜNTÜLENDİ

Dün lacivert pantalon, mavi beyaz bir ceket ile mavi kravatla objektiflere poz veren Bahçeli, bu kez de eşofmanla görüntülendi.

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 3 kilometre yürümeye çalışan Devlet Bahçeli, yürüyüşte karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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