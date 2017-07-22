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DEVLET BAHÇELİ YENİ TARZIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI!


Devlet Bahçeli Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı!
Tarih : 22 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Devlet Bahçeli Yeni Tarzıyla Herkesi Şaşırttı!(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi daima koyu takım elbiseler içinde gördük.

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ancak Bahçeli herkesi şaşkına çeviren bir değişim yaptı ve "Hiç fena olmamış" dedirten yeni tarzı ile kameralara poz verdi.

BU KEZ AÇIK RENK TAKIMI TERCİH ETTİ

Ağırlıklı olarak koyu renk takım elbiseleri tercih eden Bahçeli, bu kez lacivert pantalon üzerine, mavi beyaz bir ceket ve mavi bir kravatı kombin yaparak makamında poz verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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