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devlet bahçeli'den akar'a destek

DEVLET BAHÇELİ'DEN AKAR'A DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştirilere tepki göstererek "Eleştirecek adamı mı kalmadı? Sayın Akar bana göre, terörle mücadelede önemli işler başaran bir kahramandır" dedi

Tarih : 02 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Devlet Bahçeli'den Akar'a Destek(9/10)9


 MHP lideri Bahçeli iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın haberine göre; Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği yanıt sonrası Hulusi Akar'ın eleştiri konusu yapılmasına tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Komisyona gönderilen yanıt Genelkurmay Başkanı sayın Hulusi Akar'ın ifadesidir. Onu da kabul etmek gerekir. Genelkurmay Başkanı doğrudan darbenin muhatabıdır. O gece itilip, kakılıyor. Ona bunu yapanları bırakıp, onunla uğraşmak doğru değil. Eleştirecek adamı mı kalmadı? Sayın Akar bana göre, terörle mücadelede önemli işler başaran bir kahramandır" dedi.



"KOMUTANI İNCİTMEMEK LAZIM"



Çok yönlü bir savaş halinin olduğunu belirten Bahçeli, "Suriye, Irak, ABD ve Almanya ile uğraşırken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur. Komutanı incitmemek lazım. Daha FETÖ'nün kim olduğunu tespit etmeden her şeyi Genelkurmay Başkanı Akar'a yüklemek doğru değil." diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişimi ile ordunun çökertilmeye çalışıldığını savunan MHP lideri, Akar'ın hem orduyu bir arada tutmaya çalıştığını hem de terörle mücadele ettiğini vurguladı.



 



kaynak:habertürk








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