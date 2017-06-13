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devlet bahçeli'den chp'ye sert sözler!

DEVLET BAHÇELİ'DEN CHP'YE SERT SÖZLER!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye Katar krizi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:23
Puan Ver : Devlet Bahçeli'den Chp'ye Sert Sözler!(9/10)11


MHP grup toplantısında konuşan Devlet bahçeli, günlerdir Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturan Katar krizi ile ilgili konuştu."8 Haziran'da onaylanan anlaşma ile Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu, iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ile barış ve istikrara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Türk askerine lejyoner demek su katılmamış bir alçaklıktır. " diyen Bahçeli CHP'yi Katar konusunda eleştirerek, "Katar'la anlaşmanın rutin onayı birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir.



Durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak mümkün değildir. Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır, neremiz yetersizdir. CHP'deki varolan kompleks, aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir. Ülke olarak küresel gelişmelerin akıntısına kendimizi teslim mi etseydik!Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor, kimlere sözcülük yapıyorsunuz. Eğer yürekliyseniz, minderden kaçmayacaksanız, ABD'ye "Ne işiniz var Ortadoğu'da" deyin de endamınızı görelim. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara baksın." dedi.



CHP'YE SERT ÇIKTI!



Katar'la anlaşmanın rutin onayı birden bire bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak mümkün değildir. Türkiye, üstelik eski hakimiyet havzalarında niye olmayacaktır, neremiz yetersizdir. CHP'deki varolan kompleks, aşağılık duygusu nasıl ve ne şekilde izah edilecektir. Ülke olarak küresel gelişmelerin akıntısına kendimizi teslim mi etseydik! Başika Kampı için aynı masalı dillendirdiler. Türkiye'nin sınırötesi askeri veya siyasi faaliyetleri hukuki olduktan sonra bunu karalamak bir kere gayrimilliliktir. Korkak talihinden kaçar, kahraman talihini kavrar. Korkak batırır, kahraman yaşatır. Türk milleti ise hamdolsun kahramandır. Başka da çare yoktur.



 



kaynak:haber7








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