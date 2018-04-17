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Devlet Bahçeli'den Suriye Operasyonu Yorumu: Trump Ergen, Macron Ganimet Avcısı

DEVLET BAHÇELİ'DEN SURİYE OPERASYONU YORUMU: TRUMP ERGEN, MACRON GANİMET AVCISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Suriye operasyonunu değerlendirirken "ABD Başkanı ergen edasıyla meydan okudu" ifadelerini kullanıp Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ise "Ganimet Avcısı" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Devlet Bahçeli'den Suriye Operasyonu Yorumu: Trump Ergen, Macron Ganimet Avcısı(9/10)5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

ABD'nin Suriye operasyonuna değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"ABD BAŞKANI ERGEN EDASIYLA RUSYA'YA MEYDAN OKUDU"

ABD Başkanı yeni yetme ergen edasıyla Twitter'dan Rusya'ya meydan okudu. ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler savaş gemilerini Doğu Akdeniz'e gönderdi.Gelişmeler savaş senaryolarını gündeme getirirken ekonomik tetikçileri boş durmamıştır. Döviz fiyatları fren tutmayarak artış göstermiştir. ABD, Fransa, İngiltere Esad'ı kimyasal silah üretme kabiliyetinin olduğu bazı bölgeleri vurmuştur. İran bu duruma tepki göstermiştir. Muhtemeldir ki ABD yönetimi müdahale öncesi Rusya'yı bilgilendirmiştir.

"3 ÜLKENİN SALDIRISI İNSANLIK VİCDANINA TERCÜMAN OLAMAZ"

Kimyasal silahlardan çok ölüme sebep olan gelişmeler yaşanırken ABD, Fransa ve İlngiltere'nin aklı neredeydi? BM ne yapıyordu? Tutarsızlık diz boyu. Asıl niyetlerin başka olduğuna dair kanıtlar ortadadır. Üç ülkenin füze saldırısı bize göre insanlık vicdanına tercüman olamaz. Suriye'nin siyasi geleceğine toprak bütünlüğü içinde sadece Suriyeliler karar vermelidir.

MACRON'A CEVAP: GANİMET AVCILIĞI

Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye ile ilgili sözleri ganimet avcılığıdır ve hükümsüzdür. Membiç konusunda ayak direten ve yeni şartlar oluşturmaya çalışan ABD yeni oyunlar peşindedir. Aynı ülkeler Duma'daki kimyasal saldırılarından önce PYD kontrolündeki bölgelere asker göndermeye başlamıştı. Fransa sarayda ağırladığı PYD'li teröristlere destek sözü vermişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın Zeytin Dalı ile ilgili açıklamaları marazi ve manidardır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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