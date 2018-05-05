DEVLETE AİT 5 ŞEKER FABRİKASININ SATIŞI İÇİN ONAY ÇIKTI
Son Dakika! Turhal, Yozgat, Çorum, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının satışı için onay çıktı.
Kaynak: haberinburada
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