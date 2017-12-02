DEVLETİN KAPISINA KALDIRIM ÖRDÜĞÜ VATANDAŞIN ÇARESİZLİĞİ!
Fatih'te belediyenin evinin önüne kaldırım ördüğü vatandaş, içeriye giremedi. Geceyi sokakta geçiren Mustafa Doğu'nun, çaresizliği kaldırım taşları kaldırılınca son buldu.
Fatih'te bodrum kattaki dairesinin giriş kapısı önü belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örüldüğü için evine giremeyen 57 yaşındaki Mustafa Doğu'nun çaresizliği son buldu. Çıkan haberler üzerine belediye ekipleri gece saatlerinde gelerek kaldırım taşlarını söktü. Geceyi sokakta geçiren Mustafa Doğu, sabah saatlerinde evine girebildi. Doğu, ekiplerin 'yanlışlık' olduğunu ifade ettiği ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini söyledi.
BELEDİYE KAPISINA KALDIRIM TAŞI ÖRDÜ
Fatih Zeyrek Mahallesi Sırımcılar Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında bulunan dairenin giriş kapısının önü dün sabaha karşı imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından kaldırım taşıyla örülerek kapatılmıştı.
SOKAKTA KALDI
Evde kiracı olarak oturan 57 yaşındaki Mustafa Doğu, günü dışarıda geçirdi. Çıkan haberler üzerine gece saatlerinde belediye ekipleri, giriş kapısı kapatılan eve geldi ve döşenen kaldırım taşlarını kaldırdı.
GECEYİ NASIL GEÇİRDİĞİNİ ANLATTI
Evine kavuşan Mustafa Doğu, gece saatlerinde gelen belediye ekiplerinin bir yanlışlık olduğunu söylediğini ve bu durumdan dolayı kendisinden özür dilediklerini belirtti. Evine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Doğu, gün boyunca dışarıda vakit geçirdiğini, kalacak yeri olmadığı için aynı sokak üzerinde bulunan kıraathanede kaldığını söyledi.
ARKADAŞLARI AĞLADI
Mustafa Doğu'nun mahalleden arkadaşları da kendisini ziyarete geldi. Doğu'ya destek olduklarını belirten mahalle sakinleri duruma tepki göstererek, söz konusu olay nedeniyle üzüldüklerini söyledi. Mustafa Doğu'ya ziyarete gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamayarak ağladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar