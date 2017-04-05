İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

DEVLETTE 90 BİN KİŞİ İŞE BAŞLAYACAK


DEVLETTE 90 BİN KİŞİ İŞE BAŞLAYACAK
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:22
Puan Ver : Devlette 90 Bin Kişi İşe Başlayacak(8/10)9


İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, kamuda 90 binin üzerinde kişiye iş kapısı açılıyor. Kamu kurumlarına memur, işçi ve diğer kamu personeli olmak üzere üç statüde yaklaşık 90 bin personel alımı yapılacak. Kamu kurumları mart itibarıyla alımlara başlarken, ilköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu KPSS ve KPSS'siz eleman alınıyor.



Bakanlıklar kadro taleplerini Maliye'ye iletti. Personel alımlarının büyük bölümü 4B statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere gerçekleşecek. Maliye, başta eğitim, adalet, sağlık olmak üzere acil ihtiyaçları dikkate alarak personel alımlarına onay vermeye başladı. Bu yılın sonuna kadar sürecek personel alımlarında sağlık, emniyet, eğitim, adalet başı çekiyor.



Devlet Personel Başkanlığı'nın ilk atamalara ilişkin atama kontenjanları yayımlanırken, geniş kapsamlı merkezi personel alımı ise haziranda yapılacak. Maliye'nin atama onayları kapsamında sözleşmeli alımları da yapılıyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Devlette  90  Bin  Kişi  İşe  Başlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER