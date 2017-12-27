Terörden zarar gören dört ili unutmayan devlet, buralara 800 milyon liralık eşya ve kira yardımı yaptı. Terör mağduru vatandaşlar için yapılan 25 bin konutla bölge yeniden ayağa kaldırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, terör nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan bölgelerin yarasının sarılması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Hükümet, terör örgütü PKK'nın çukur terörüyle büyük zararlar verdiği Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Mardin'de mağdur vatandaşları yalnız bırakmadı.

SUR'DA BÜYÜK DEĞİŞİM

Diyarbakır Sur, Şırnak merkez, Cizre, İdil, Silopi, Hakkari'nin Yüksekova ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde evi terörden zarar gören vatandaşlar için bugüne kadar toplam 800 milyon liralık kira ve eşya yardımı yapıldı. Dört ilde bölgenin hem modern bir görüntüye kavuşması hem de ekonominin canlandırılması için 25 bin konut ve işyeri inşa edildi.

Diyarbakır Sur'da terör operasyonları sırasında 3 bin 695 konut ile bin 378 işyerinin yanı sıra içerisinde Kurşunlu Cami'nin de yer aldığı 150'den fazla tescilli yapı zarar görmüştü. Hükümet "Yaşanabilir Diyarbakır" parolasıyla tarihi dokunun yansıtılması amacıyla Sur için bir kentsel tasarım rehberi hazırladı. Bu kapsamda Gazi ve Melik Ahmet Caddesi'nde bin 378 işyeri onarılırken, Hz. Süleyman ve Ulu Cami çevrelerinin de dahil olduğu 115 dönüm alan yenilendi. Dicle Vadisi'nde 320 dönüm yepyeni bir yaşam alanına dönüştürüldü. Ayrıca toplam 5 bin 637 adet konut üretimine başlanırken, bunlardan 795'i tamamlandı. Bugüne kadar ilçede hak sahiplerine kira ve eşya yardımı olarak 89 milyon lira ödendi.

YÜKSEKOVA'DA 3 BİN 192

Hakkari Yüksekova'da ise terör olaylarından 10 bin 549 bağımsız birim zarar görmüş, dört cami de yıkılmıştı. Şimdi bölgede 3 bin 192 adet bağımsız birimin üretimine geçilirken, iki cami ve iki de taziye evi inşa edildi. Konutların 2018 ortasında tamamlanması hedefleniyor.

NUSAYBİN'E 66.5 MİLYON LİRA YARDIM

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ise olaylar sırasında 9 bin 933 bağımsız birim zarar görürken, 14 cami de yıkılmıştı. Hükümet şimdi bölgede 5 bin 539 adet konut ile beş adet cami, 4 adet taziye evi ve 3 adet okul inşa etmeye başladı. Öte yandan beş adet park projesinin dördü tamamlanırken, birinin yapımına başlandı. İlçede haksahiplerine 66.5 milyon lira kira ve eşya yardımı da yapıldı.

ŞIRNAK BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Şırnak'ta ise merkez de dahil olmak üzere Cizre, İdil ve Silopi yeniden ayağa kaldırılıyor. Bugüne kadar Şırnak merkezde 281.5 milyon lira, Silopi'de 62 milyon lira, İdil'de 35 milyon lira, Cizre'de ise 172.5 milyon lira vatandaşlara kira ve eşya yardımı adı altında dağıtıldı. Ayrıca, merkezde 6 bin 39 konut ve ticaret biriminin yapımına başlandı. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada