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Devletten Türk Sinemasına 32 Milyon Liralık Destek

DEVLETTEN TÜRK SİNEMASINA 32 MİLYON LİRALIK DESTEK

Hükümet, Türk sinemasını marka haline getirmek için gaza bastı. 2017'de 30 uzun metrajlı kurgu, 71 belgesel film, 45 senaryo, 34 kısa film, 10 animasyon filmine 32,4 milyon TL'lik destek sağlandı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 10:30
Puan Ver : Devletten Türk Sinemasına 32 Milyon Liralık Destek(5/10)1

Dizi ihracatıyla Amerika'dan sonra ikinci sıraya yükselen, dünya film festivallerinden ödüllerle dönen Türk sinemasına hükümet desteği sürüyor. Geleceğin yönetmenlerinin ilk filmlerini, sinema fonuyla destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, deneyimli sinemacıların yeni projelerine verdiği destekte de rekor kırdı. Alanında uzman sektör temsilcilerinin yer aldığı "Destekleme Kurulu", 2017'de, uzun metraj, belgesel, senaryo yazım ve kısa film gibi alanlarda yönetmen ve senaristlere toplam 33 milyon TL destek sağladı.

UZUN METRAJA 25,6 MİLYON LİRA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2017'de, 30 uzun metraj kurgu film projesine 25,6 milyon TL, 71 belgesel film yapım projesine 5 milyon TL, 45 senaryo yazım projesine 544 bin TL, 34 kısa film projesine 456 bin TL, 10 animasyon film projesine ise 236 bin TL destek sağlandı. 6 Araştırma ve geliştirme projesi için verilen 255 bin TL'lik destekle, toplamda verilen destek tutarı 32,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, 27'si yurtdışı, 74'ü yurtiçinden sinema alanında 101 sanatsal etkinliğe de 22,8 milyon TL destek sağlandı.

ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Bakanlık, engellilerin sinemalara erişimine yönelik de çalışma yürütme kararı aldı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen filmlerin sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazıların yer aldığı versiyonu film yapımcıları tarafından hazırlanmış şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi.

TÜM ZAMANLARIN SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği desteklerle birlikte 2017 yılının ilk 43 haftası itibarıyla 121 yeni yerli film seyirciyle buluşurken, toplam izleyici sayısı ise 53.5 milyonu aştı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 20'lik artış gösteren izleyici sayısıyla tüm zamanların izleyici rekoru kırıldı. Türkiye, yüzde 48'lik yerli film izleme oranıyla Avrupa'da birinci sıraya yükseldi. Türkiye 142 ülkeye yaptığı dizi ihracatıyla da 2017 yılında Amerika'dan sonra en fazla film ihraç eden ikinci ülke konumuna yükseldi. (Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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