Dünya futbol gündemini son birkaç yıldır fazlasıyla meşgul eden "Video Yardımcı Hakem" ya da kısa adıyla VAR hakkında tarihi bir karar alındı.

Uluslararası Futbol Birliği IFAB'ın Zürih'te gerçekleştirdiği genel kurulda video yardımcı hakem uygulaması resmen kabul edildi.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILACAĞI KARARLAŞTIRILDI

Kurulda VAR teknolojisinin verilen veya verilmeyen goller, penaltılar, kırmızı kartlar ve yanlış oyuncunun atılması hâllerinde kullanılması kararlaştırıldı.

Bu tarihi gelişmenin ardından söz konusu teknolojinin Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: haberinburada