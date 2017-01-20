El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!
Survivor 2017 Başlıyor: Kadroda Sürpriz İsimler Var
İtalya'da 2 Saatin Ardından İyi Haber Geldi
Livermore'un Yeni Takımı West Bromwich
Şener Şen: 'bu Halde Nasıl Tanıdınız?'
Thy, Gine'ye Sefer Başlatacak
İnsanlık Ölmemiş Dedirten Haber İzmir'den Geldi!
Türk Telekom 4.5G İnternet Servisi Çöktü!
Konya'da Camide Çatı Çöktü... Yaralılar Var
Başbakan Yıldırım'dan Karne Esprisi
Advocaat: Elimizde Mehmet Ekici Gibisi Yok
Adana'da Bylocktan İlk Karar: 7.5 Yıl Hapis
Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı
Farenjit Sorunu Olanlar Sofranızdan Uzak Tutun!

devrim niteliğindeki uygulama yarın başlıyor!

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR!

İstanbul'da yarın 12.00 itibari ile resmen taksi ücretlerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor.

Tarih : 20 Ocak 2017, 14:29
Puan Ver : Devrim Niteliğindeki Uygulama Yarın Başlıyor!(10/10)12


Aralık ayının son günlerinde uygulamaya konulacağı açıklanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile yarın öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başlayacak.



Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmutu.



Bu uygulamayı karara bağlamak üzere bügün Sabah saatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.



YARIN ÖĞLEN TAKSİMETRELER AYARLANACAK



Tapolantının ardından DÜNYA'nın ulaştığı İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, yarın öğlen saat 12.00'da İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıkladı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etti. Uğur, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.



İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 8 LİRA 75 KURUŞ



Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 70 kuruş olarak kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Gidelen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.



ELEKTRİKLİ TAKSİLER GELİYOR



Uğur, hükümet ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda İstanbul sokaklarında çok yakın zamanda elektrikli taksilerin de görüleceğini ifade etti. Bunun da alınan kararlar içerisinde onaylandığı söyledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Devrim  Niteliğindeki  Uygulama  Yarın  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER