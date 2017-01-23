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dhkp-c'li teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı

Tarih : 23 Ocak 2017, 16:20
Puan Ver : Dhkp-C'li Teröristlerin Görüntüleri Ortaya Çıktı(5/10)6


Tekirdağ'da biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.



TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞLAR



İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif T'nin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı keşif yaptıkları belirlendi.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif T, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.



 



kaynak:sabah








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