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Di Francesco'dan Salah sorusuna olay cevap: Salah yok Cengiz var

Dİ FRANCESCO'DAN SALAH SORUSUNA OLAY CEVAP: SALAH YOK CENGİZ VAR

Roma Teknik Direktörü Di Francesco, Cengiz Ünder ve Mohamed Salah'ın kıyaslandığı soruya, "Salah artık yok, Cengiz var, ona güvenebilirim. Çok iyi bir oyuncu." dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Di Francesco'dan Salah Sorusuna Olay Cevap: Salah Yok Cengiz Var(5/10)1

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında yarın İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool'a konuk olacak. Bu dev maç öncesinde geçen sezon Roma formasıyla harikalar yaratan, bu sezon Liverpool'u sırtlayan Mohamed Salah, gündemi meşgul etmeye devam ediyor!

Bu yaz Roma'ya transfer olan, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cengiz Ünder, Mısırlı yıldızla kıyaslamalara konu oluyor. Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco da dev maç öncesinde genç yıldızımıza övgüde bulundu.

"SALAH ARTIK YOK, CENGİZ VAR"

Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Salah'ın sizde olmasını ister miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Di Francesco, "Salah artık yok, Cengiz Ünder var, ona güvenebilirim. Çok iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

YARI FİNALİ GETİREN GOLÜN HAZIRLAYICISIYDI!

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde 3-0 yenerek yarı final biletini kapmıştı. İtalya temsilcisine turu getiren golü Kostas Manolas kaydederken golün hazırlayıcısı Cengiz Ünder olmuştu.

SON 16'DA TARİHE GEÇMİŞTİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenilen Roma'nın tek golüne imza atan Cengiz Ünder, yeni bir rekora imza atmıştı. Özellikle son haftalardaki üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz, İtalya temsilcisinin gol yollarında en etkili silahı oldu. Cengiz, kariyerinde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ise 41. dakikada ağları sarsarak yüksek formunu sürdürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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