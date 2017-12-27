DİCK ADVOCAAT: OYUNCULAR KADAR MAAŞ ALIYORUM
Hollanda Liginin son sırasında yer alan Sparta Rotterdam'a imza atan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, "Futbolcuların aldığı maaş, benimkiyle hemen hemen aynı" dedi.
Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve ayrıldıktan sonra emekli olacağını açıklayan Dick Advocaat, Hollanda Ligi'nin son sırasında yer alan Sparta Rotterdam ile resmi sözleşmeye imza attı.
Basın toplantısında konuşan Advocaat, "Takımı görünce şok oldum. Takım resmen ölmüş. Neler yapabileceğimize bakacağız. Çoğu futbolcu için Sparta'ya gelmek yeni bir sınav olacak. Hemen oynamamız gerekiyor. Bu da bizim için bir problem" sözlerini kullandı.
"FUTBOLCULAR KADAR MAAŞ ALIYORUM"
Sparta Rotterdam'ın kariyerindeki son takım olacağını belirten 70 yaşındaki teknik adam, "Sonuncu olmamıza rağmen Sparta, Avrupa'da tanınan bir takım. Sparta'nın daha yukarıya yükselmesi gerekiyor. Futbolcuların aldığı maaş, benimkiyle hemen hemen aynı. Bu benim son görevim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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