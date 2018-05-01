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Dicle'nin son kurbanı 8 yaşındaki Rahmi oldu!

DİCLE'NİN SON KURBANI 8 YAŞINDAKİ RAHMİ OLDU!

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'ne giren köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, akıntıyla kapılıp gözden kayboldu. Arama çalışmaları sonrası küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Dicle'nin Son Kurbanı 8 Yaşındaki Rahmi Oldu!(5/10)1

Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde sürüklenen sokak köpeğini kurtarmak için suya giren 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, akıntıyla birlikte gözden kayboldu. İki saatlik aramanın ardından bulunan Çiçek, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KÖPEĞİ KURTARMAK İSTERKEN AKINTIYA KAPILDI

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi, Fiskaya semtinde oturan 8 yaşındaki Rahmi Çiçek, öğlen saatlerinde Dicle Nehri kıyısında oynarken, bir sokak köpeğinin akıntıyla birlikte sürüklendiğini gördü. Köpeği kurtarmak için birden suya atlayan çiçek de akıntıyla birlikte sürüklenerek gözden kayboldu.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredeki çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye arama kurtarma ekiplerini çağırdı. Suyun içerisinde yaklaşık 2 saat arama yapan ekipler, küçük Rahmi'nin cansız bedenine ulaştı. Suyun içerisinden çıkarılan Çiçek'in hayata döndürülmesi için olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Rahmi Çiçek, hayata döndürülemedi. Talihsiz çocuğun kurtarmak için canından olduğu köpek ise bulunamadı.

AKŞAM SAATLERİNDE DEFNEDİLDİ

Olay yerine gelen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Çiçek'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi. Rahmi Çiçek, akşam saatlerinde Feritköşk Mezarlığı'na defnedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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