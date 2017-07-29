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Didim'de Yakalanan YPG'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş

DİDİM'DE YAKALANAN YPG'Lİ TERÖRİST, ESKİ İNGİLİZ ASKERİYMİŞ

Aydın'da gözaltına alınan 3 YPG'li arasında bulunan İngiliz Joe Robinson'un, eski bir İngiliz askeri olduğu ve Suriye'de terör örgütü YPG saflarında DEAŞ'a karşı savaştığı ortaya çıktı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 15:20
Puan Ver : Didim'de Yakalanan Ypg'li Terörist, Eski İngiliz Askeriymiş(9/10)5

İngiltere'de yayımlanan The Independent gazetesi, Didim'de kız arkadaşıyla birlikte tatil yaparken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Joe Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğunu ve Suriye'de terör örgütü YPG saflarında DEAŞ'a karşı savaştığını yazdı.

SURİYE'DE 3 AY KALDILAR

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz'da İngiltere vatandaşı Joe Robinson'ı, Türk asıllı Bulgar vatandaşı Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A.'yı gözaltına almıştı.

İfadeleri alınan şüphelilerden Robinson, 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye'ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, "YPG'den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere'ye döndüm. 10 gün kadar önce Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye'ye geldik" ifadesini kullanmıştı.

İNGİLTERE'DE DE TERÖR SUÇLAMASI GÖRDÜ

Hürriyet'in İngiliz The Independent gazetesinden aktardığı haberde ise Joe Robinson'un Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor. 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunan Joe Robinson'un, 2015 yılında Manchester Havaalanı'nda terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Robinson'un gözaltına alınmadan önce Suriye'de DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor.

"MAİL ATTILAR"

The Independent'a konuşan Mira Rojkan ise, "Korkunçtu. Bizim Türkiye'de bir şeyler yapmak üzere teröristler olduğumuzu ifdade eden e-posta aldıklarını söyledikler. Bu epostanın kimden geldiğini söylemediler. Annemle birlikte tatil yaparken bizi sahilde gözaltına aldılar" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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