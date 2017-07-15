Diego Costa, Kapısının Önüne

DİEGO COSTA, KAPISININ ÖNÜNE "BEŞİKTAŞ'A GEL" YAZAN TARAFTARLARA SAHİP ÇIKTI
Ünlü golcü Diego Costa, evinin önüne "Beşiktaş'a gel" yazan taraftarlar için polise gitmeye hazırlanan ev sahibini durdurdu: Cezayı ben ödeyeceğim, o yazı benim için değerli.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Diego Costa, siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı. Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı. Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.
UZAK DOĞUYA GİTMİYOR
Yazı, İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafından durdurulduğunu itiraf etti. Evin sahibi, Costa'nın kendisine, "Gerekli düzenlemeyi yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli" dediğini itiraf etti. Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'ya takım kadrosuna almadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Akşam İşyerinin Önünde Bıraktığı Aracını Sabah Sulama Kanalından Aldı
- Bodrum'da Görülen "Uzaylı Peri" Maket Çıktı
- Kahramankazan'daki Direniş Yanık Buğdaylar Adıyla Belgesel Oldu
- 100 Metreden Uçtu, Tanınmaz Hale Gelen Cesedi 3 Saatte Çıkarıldı
- Teröristlerin Tuzakladığı Mayın Yine Yürek Yaktı! 18 Yaşındaki Genç Öldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Hollanda, Futbol Hayatı Biten 20 Yaşındaki Abdelhak Nouri İçin Ağlıyor
- Manchester City'ye Giden Kyle Walker, En Pahalı Savunmacı Olarak Tarihe Geçti
- Annesi, Kınalı Kuzusunu Ağlayarak Roma'ya Yolladı
- Galatasaray Yönetimi Wesley Sneijder İle Yolları Ayırma Kararı Aldı
- Puyol, Gösteri Maçında Rakibinin Ayağını Kırıyordu
DÜNYA HABERLERİ
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
- Ünlü Yazarın Kadınlarla Dalga Geçtiği Mektup Rekor Fiyata Satıldı!
- Kenya'da Sokak Köpeği Çöpte Bulduğu Bebeği Caddeye Getirerek Hayatını Kurtardı
- Polis Soyguncularla Çatıştı, Genç Kadın Yerde Can Çekişerek Öldü!
- Trump'a Elini Veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kolunu Kaptırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar