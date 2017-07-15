Akşam İşyerinin Önünde Bıraktığı Aracını Sabah Sulama Kanalından Aldı
Bodrum'da Görülen "Uzaylı Peri" Maket Çıktı
Kahramankazan'daki Direniş Yanık Buğdaylar Adıyla Belgesel Oldu
100 Metreden Uçtu, Tanınmaz Hale Gelen Cesedi 3 Saatte Çıkarıldı
Chp'lilerden Meclis Başkanı'na "15 Temmuz Albümünde Neden Biz Yokuz?'' Sitemi
Fatih Terim Damatlarıyla Alaçatı'da Kavgaya Karıştı
Türkiye'ye Dönen Eski Gs'li Keita'nın Yeni Takımı "Yok Artık" Dedirtti
Teröristlerin Tuzakladığı Mayın Yine Yürek Yaktı! 18 Yaşındaki Genç Öldü
Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Erdoğan, 15 Temmuz'u Guardian'a Yazdı: Ya Teröristlerle Olun Ya Da Türk Halkıyla
Tbmm'de 15 Temmuz Özel Oturumu! Erdoğan Meclis'e Geldi
Volkan'a Bir Kapı Daha Kapandı: İstemiyoruz
Darbe Girişiminin Küçük Tanığının Anlattıkları Kısa Film Oldu
Pkk Vahşeti! Baba Ve Oğlunu Kaçırıp Öldürdüler
Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan Fetö'cülere: Gün Yüzü Göremeyecekler
Son Khk'da Dikkat Çeken Detay: Cezaevlerinde Fetö Temizliği
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatıldı
Bursa'da Nefes Kesen Fuhuş Operasyonu! "Benim Torunlarım Var" Diye Yalvardılar
Reina Katliamının Emrini 'istişhad Ketibesi' Vermiş
İlk Kez Göreceğiniz Görüntüler: Hayatta Kalmaya Çalışırken...

Diego Costa, Kapısının Önüne

DİEGO COSTA, KAPISININ ÖNÜNE "BEŞİKTAŞ'A GEL" YAZAN TARAFTARLARA SAHİP ÇIKTI

Ünlü golcü Diego Costa, evinin önüne "Beşiktaş'a gel" yazan taraftarlar için polise gitmeye hazırlanan ev sahibini durdurdu: Cezayı ben ödeyeceğim, o yazı benim için değerli.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Diego Costa, Kapısının Önüne "Beşiktaş'a Gel" Yazan Taraftarlara Sahip Çıktı(8/10)4

Beşiktaş'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Diego Costa, siyah-beyazlı taraftarların gönlünü kazanmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, İspanyol forvetin instagram hesabına birkaç gün içinde 3 milyon 600 bini aşkın 'Come to Beşiktaş' yorumu yaptı. Bu rakamla instagram yorum rekorunu eline geçiren Costa için siyah- beyazlı taraftarlar aynı çağrıyı İngiltere'de farklı bir yolla yaptı. Beşiktaşlılar, Costa'nın evinin önüne "Come to Beşiktaş" yazdı.

UZAK DOĞUYA GİTMİYOR

Yazı, İngiltere'de gündem olurken, Channel 4'te canlı yayına çıkan ev sahibi yazıyı yazanların güvenlik kameraları tarafından tespit edildiğini, kamu malına zarar vermek suçlamasıyla metropolitan polisine başvuracakları anda Costa tarafından durdurulduğunu itiraf etti. Evin sahibi, Costa'nın kendisine, "Gerekli düzenlemeyi yapın, faturayı da bana gönderin. O yazı benim için değerli" dediğini itiraf etti. Bu arada, Uzakdoğu turuna çıkacak Chelsea, Diego Costa'ya takım kadrosuna almadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diego  Costa  Kapısının  Önüne  "Beşiktaş  A  Gel"  Yazan  Taraftarlara  Sahip  Çıktı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER