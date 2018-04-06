Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u Tek Golle Geçti
İspanyol Kaleci Iker Casillas Abd'ye Transfer Oluyor
Fenerbahçe'den 28 Şampiyonluk Açıklaması: Sonuna Kadar Çalışacağız
Galatasaray'dan Jefferson Farfan Bombası!
Çin'den Sonra Sıra Rusya'da! Abd'nin Ambargo Listesi Uzuyor
'peşmerge Kerkük'e Dönüyor' İddialarına Bağdat Son Noktayı Koydu!
Diego Simeone'den Olay Costa Yorumu: Tam Bir Hayvan
Manchester City Teknik Direktörü: Pogba Ve Mkhitaryan'ı Bana Teklif Etti
Medyada Bir Dönem Sona Erdi, Amiral Alkışlarla Uğurlandı
Temmuz Ayındaki Atamanın, Listesini Whatsapp'tan Paylaşan Müdüre Tepki Yağdı
Rus Ordusunda Tasfiyeye Başlayan Putin,11 Generali Görevden Aldı
Bir Yıl Önce Yaralandığı Hakkari'ye Gönüllü Gitti, Şehit Düştü
Çakarlı Aracı Durdurunca Açığa Alınan Polis Görevine İade Edildi
Hollandalı Dirk Kuyt Futbola Geri Dönüyor
Uber Mi, Taksi Mi? 3. Havalimanı'nın Kazananı Belli Oldu
Çiftlik Bank Soruşturması Kapsamında 6 Gözaltı: Şirketin Muhasebecisi De Gözaltında
Ak Parti'den Sert Yanıt: Gerilla Annesi Olmak İsteyene Sahip Çıkıyor
Uyuşturucu Parası Vermeyen Annesini Delik Deşik Etti
Ruhani'nin Suriye'den Çekilin Sözlerine Türkiye'den Yanıt: Rejimin Hassasiyetini Gözetmiş
Fikret Orman'dan Mahmut Uslu'ya Yanıt: Olayları Farklı Yerlere Çekmek İsteyeceklerdir

Diego Simeone'den olay Costa yorumu: Tam bir hayvan

DİEGO SİMEONE'DEN OLAY COSTA YORUMU: TAM BİR HAYVAN

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'in Sporting Lizbon'u 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Diego Simeone, oyuncusu Diego Costa için "Tam bir hayvan gibiydi" dedi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Diego Simeone'den Olay Costa Yorumu: Tam Bir Hayvan(8/10)4

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, kendi evinde Sporting Lizbon'u 2-0'la mağlup ederken maçın ardından Diego Simeone çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

SIMEONE'DEN MAÇ SONU COSTA AÇIKLAMASI

Arjantinli teknik adam, Koke ve Antoine Griezmann'ın attığı gollerle kazandıkları mücadele sonrası Diego Costa hakkında bomba bir ifade kullandı.

Devre arasında Chelsea'den transfer edilen golcü oyuncuyla ilgili konuşan Simeone, "Tam bir hayvan gibiydi. Geri döndükten sonra en iyi performansını gösterdi. Koştu, gollere katkıda bulundu, pres yaptı ve bunu tüm maça yaydı." yorumunu yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diego  Simeone  Den  Olay  Costa  Yorumu  Tam  Bir  Hayvan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER