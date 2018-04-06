DİEGO SİMEONE'DEN OLAY COSTA YORUMU: TAM BİR HAYVAN
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'in Sporting Lizbon'u 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Diego Simeone, oyuncusu Diego Costa için "Tam bir hayvan gibiydi" dedi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid, kendi evinde Sporting Lizbon'u 2-0'la mağlup ederken maçın ardından Diego Simeone çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
SIMEONE'DEN MAÇ SONU COSTA AÇIKLAMASI
Arjantinli teknik adam, Koke ve Antoine Griezmann'ın attığı gollerle kazandıkları mücadele sonrası Diego Costa hakkında bomba bir ifade kullandı.
Devre arasında Chelsea'den transfer edilen golcü oyuncuyla ilgili konuşan Simeone, "Tam bir hayvan gibiydi. Geri döndükten sonra en iyi performansını gösterdi. Koştu, gollere katkıda bulundu, pres yaptı ve bunu tüm maça yaydı." yorumunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Medyada Bir Dönem Sona Erdi, Amiral Alkışlarla Uğurlandı
- Temmuz Ayındaki Atamanın, Listesini Whatsapp'tan Paylaşan Müdüre Tepki Yağdı
- Rus Ordusunda Tasfiyeye Başlayan Putin,11 Generali Görevden Aldı
- Bir Yıl Önce Yaralandığı Hakkari'ye Gönüllü Gitti, Şehit Düştü
- Çakarlı Aracı Durdurunca Açığa Alınan Polis Görevine İade Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yaşlı Adam Cinsel Organına 90 Santimlik Telefon Kablosu Soktu
- Yeniden Doğacağına İnanıyordu! Annesinin Cesedini 3 Yıl Dondurucuda Sakladı
- 4 Kadını Birden İdare Eden Kazanova, Hepsinden Aynı Anda Dayak Yedi
- Fenalaşan Valiye İlk Yardım İçin Sumo Ringine Giren Kadınlar Zorla Dışarı Çıkarıldı
- Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Bu Haberle İlgili Yorumlar