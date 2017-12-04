DİJİTAL OYUN CRYPTOKİTTİES İÇİN BİR HAFTADA 1,3 MİLYON DOLAR HARCANDI
Sanal paranın popüleritesi giderek artarken Ethereum ağının dijital oyunu CryptoKitties için bir haftada 1,3 milyon dolar harcandı.
Dünyanın ikinci büyük sanal parası olan Ethereum ağında bir anda popüler olan dijital oyun CryptoKitties (Dijital Kediler) için bir haftada 1,3 milyon dolar harcandı. Tech Crunch sitesinin haberine göre, 28 Kasım'da Ethereum blok zinciri kullanıcılarının beğenisine sunulan oyun, kısa sürede fenomene dönüştü.
BAZI KEDİLERİN FİYATI 113 BİN DOLARI BULUYOR
Pokemon kartlarının dijital versiyonu olarak görülebilecek CryptoKitties'te, oyuncular farklı özelliklere sahip kedileri besleyebiliyor, satın alıp satabiliyor.
Oyuna harcanan paranın bir haftada 1,3 milyon doları bulduğu ve hızlı yükseldiği belirtiliyor. Bazı kedilerin fiyatı ise, 246 Ethereum'u, yani 113 bin doları buluyor.
Şu anda Ethereum işlemlerinin yüzde 4'ünü oluşturan oyunun, kripto para meraklıları dışında farklı kesimleri de sanal para piyasasına çekebileceği ve piyasaya ilgiyi artırabileceği söyleniyor.
Kaynak: haberinburada
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