Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, aminoglikozid adı verilen belli bir antibiyotik sınıfının işitme kaybına neden olduğu doğrulandı



Kullandığınız birçok ilacın, işitme kaybına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Ototoksik ilaç olarak adlandırılan bu ilaçlara yeni bir grup daha eklendi. Oregon'daki Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, aminoglikozid adı verilen belli bir antibiyotik sınıfının işitme kaybına neden olduğu doğrulandı.



Süper güçleri olan aminoglikozidler kokleaya (kulak salyangozu, iç kulağın işitsel kısmı) veya işitme sinirine ve muhtemelen denge sisteme zarar veren bir yan etkiye sahip. Hayati tehlike arz eden enfeksiyonların tedavisinde kullanılan aminoglikozidler, sadece işitme kaybına değil aynı zamanda böbrek hasarına da neden oluyor.







BEBEKLER DE RİSK ALTINDA







Aminoglikozit verilen yetişkinlerin yüzde 20 ila 60'ında, hafif ve şiddetli olmak üzere, bir miktar işitme kaybı yaşanıyor. Aminoglikozit yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde de kullanılıyor. İşitmeyi kaybedenlerin çoğunluğu, pnömoni, peritonit veya sepsis gibi hayatı tehdit eden bir enfeksiyon nedeniyle antibiyotik verilen bebekler.



Aminoglikozitler neredeyse 50 yıl önce geliştirildi. Alternatifler geliştirilmiş olmasına rağmen, aminoglikozidler sadece yaygın oldukları için değil aynı zamanda pahalı olmamaları nedeniyle yaygın olarak kullanılıyor.







kaynak:habertürk