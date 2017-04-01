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DİKKAT! BU BİR ŞAKA DEĞİL!


DİKKAT! BU BİR ŞAKA DEĞİL!
Tarih : 01 Nisan 2017, 14:40
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Türkiye'de çok az insan 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu biliyor. Buradan yola çıkan Tohum Otizm Vakfı, 1 Nisan'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bir şaka yaptı.



Ekşi Sözlüğü öğle saatlerinde ziyaret eden kullanıcılar tüm başlıkların #BuBirŞakaDeğil olduğunu gördü. Aynı başlıklar karşısında şaşkınlık yaşayan kullanıcılar, sonrasında 2 Nisan'a dair bir bilgilendirme mesajı ile karşılaştılar.



 



kaynak:habertürk



 





 








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