





Türkiye'de çok az insan 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu biliyor. Buradan yola çıkan Tohum Otizm Vakfı, 1 Nisan'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bir şaka yaptı.



Ekşi Sözlüğü öğle saatlerinde ziyaret eden kullanıcılar tüm başlıkların #BuBirŞakaDeğil olduğunu gördü. Aynı başlıklar karşısında şaşkınlık yaşayan kullanıcılar, sonrasında 2 Nisan'a dair bir bilgilendirme mesajı ile karşılaştılar.







kaynak:habertürk











