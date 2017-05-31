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dikkat! bugün son gün

DİKKAT! BUGÜN SON GÜN

TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılandırılan borçların ilk taksiti için 31 Mayıs'ın (bugün) son gün olduğu uyarısında bulundu. Öte yandan Maliye Ağbal da kesinlikle süre uzatımı olmayacağını açıkladı

Tarih : 31 Mayıs 2017, 10:05
Puan Ver : Dikkat! Bugün Son Gün(10/10)9


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması için Maliye Bakanı Ağbal ve hükümete teşekkür ederken, bu imkândan yararlanan tüm şirketlere ve girişimcilere, yapılandırılan borçların ilk taksiti için 31 Mayıs'ın (bugün) son gün olduğu uyarısında bulundu.



İHA'nın haberine göre, Hisarcıklıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"İş dünyamızın talepleri doğrultusunda hayata geçirilen vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasında bugün önemli bir aşamayı geride bırakıyoruz. Malumlarınız olduğu üzere yapılandırma kanununda taksitlerin bozulmaması için 31 Mayıs 2017 son ödeme günü.



Daha önce taleplerimiz doğrultusunda, hükümetimiz ilk taksit ödemeleri için ilave hak ve 4 ay erteleme sağlamıştı. Özel sektörümüze sağladıkları bu imkânlar için Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal nezdinde hükümetimize teşekkür ediyoruz. Yapılandırma imkânından sağladığımız kazanımları kaybetmemek için, tüm şirketlerimizi ve girişimcilerimizi yapılandırılan borçlarının ilk taksitini bugün ödemeye davet ediyorum."



 



kaynak:habertürk








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