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DİKKAT, BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR!


DİKKAT, BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR!
Tarih : 03 Nisan 2017, 14:00
Puan Ver : Dikkat, Büyük İndirim Geliyor!(5/10)6


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) duyurusuna göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için otogazın pompa satış fiyatında 4 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 20 kuruş indirim bekleniyor.



Buna göre İstanbul'da ortalama 3.12 TL'den satılan otogaz, 2.92 TL'ye düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



 



kaynak:habertürk








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