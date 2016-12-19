Her 8 kadından birinden görülen meme kanserinde erken teşhis çok önemli.



Meme içinde kanserleşen bir hücrenin, bir tümör oluşturması ve bir uzmanın muayene sırasında anlamasına ya da radyolojik incelemede belli olmasına kadar hayli uzun zaman geçmesi gerekiyor. Kadınlar genellikle en az 1 cm. büyüklüğüne ulaşmış bir kitleyi, elle kontrol yöntemi sayesinde fark edebiliyorlar.



Günümüzde meme kanseri belirtilerinin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içinde rahatça oynatılamıyor. Kanser uzak organlara metastaz (yayılım) yapmışsa bu yayılımlar, nadiren meme kanserinin ilk bulgusunu oluşturuyor. Meme kanserinin sıkça yayılma gösterdiği bölgeler ise kalça ve omurga kemikleri ile akciğer ve karaciğer.



Ancak bazı hastalarda bu belirtilerin hiçbirisi olmuyor ve kanser yalnızca, mamografi incelemesiyle tespit edilebiliyor. Aşağıdaki belirtilerden en az biri varsa, vakit geçirmeden uzmana başvurulması gerekiyor.



Memede veya koltukaltında ele gelen kitle (sertlik, şişlik)



Memebaşından akıntı (tek kanaldan kanlı veya şeffaf renkli)



Memebaşında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu



Memebaşı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma)



Meme cildinde yara veya kızarıklık



Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü)



Memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vs.)







kaynak:sabah