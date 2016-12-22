

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin geneli çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu. Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli 2nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.







RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.







YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. İç Anadolu bölgesini Akdeniz'e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.







KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın 22.12.2016 Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.











kaynak:trthaber