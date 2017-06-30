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DİKKAT! SON 30 YILIN REKOR SICAĞI KAPIDA


DİKKAT! SON 30 YILIN REKOR SICAĞI KAPIDA
Tarih : 30 Haziran 2017, 09:44
Puan Ver : Dikkat! Son 30 Yılın Rekor Sıcağı Kapıda(9/10)11


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgası, bugünden itibaren Türkiye'yi yakıp kavuracak. İstanbul'da termometreler 40 dereceyi görecek ve son 30 yılın rekoru kırılacak. Hava sıcaklığı ortalaması, Şanlıurfa ve Aydın'da 45, Manisa'da 44, Diyarbakır'da 43, Antalya, Balıkesir ve Edirne'de 42, İzmir ve Adana'da 41, Ankara, Bursa ve Malatya'da 40, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 32 derece olacak. Sıcak hava dalgası, hafta başı etkisini yitirecek. Sıcaklıklar, batıda pazartesi günü, doğuda ise salı ve çarşamba günü mevsim normellerine dönecek. Uzmanlara göre; kuvvetli sıcak nedeniyle yangın riski yüksek. Başta Antalya, Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de olmak üzere ormanlık alana sahip tüm illerde yangın ihtimaline karşı dikkat etmek gerekiyor. Sokak hayvanlarının ve kuşların su ihtiyaçları gözetilmeli. Serinlemek için suya girenler, boğulma riskine karşı dikkatli olmalı. İstanbul Valiliği'nce dün yapılan açıklamada "Yasaklı bölgelerde ve hava şartları uygun değilse denize girmeyin. Meteorolojik uyarıları dikkate alın" dendi. Büyükşehir Belediyesi de boğulma tehlikesine karşı kumsallarda cankurtaran görevlendirdi.



Vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle gölge buldukları yerlere ve denizlere akın etti



 



kaynak:milliyet








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