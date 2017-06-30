Sağlık, zindelik, form ve mutluluk için yapılan sporun kontrolsüz ve uygun şartlarda olmadan yapılmasının sakatlıklara yol açabileceği açıklandı



Yaz aylarında ideal kiloya ulaşmak için yapılan diyetlerin ve koşturarak gidilen spor salonlarında uzman kontrolü dışında yapılan çalışmaların sakatlanmalara sebep olabileceği ifade edildi.



IHA'nın haberine göre, sağlıklı hayatı kaybetmemek için bilinçli kilo kontrolü ve sürdürülebilir bir egzersiz programını öneren uzmanlar, ancak kilo kontrolünün mevsimsel hevesler için değil sağlıklı olabilmek için gerekli olduğunu söyledi.



Spor yaparken sakatlanmamak için korunmanın toplumda hep ihmal edildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Sportif faaliyetlere ısınmadan başlamak ve omurgayı zorlayan aşırı yüklenmeler bel ve boyun fıtığına yol açabilir. Spora başlamadan önce mutlaka bir sağlık kontrolü yaptırılmasında fayda vardır" dedi.







kaynak:habertürk