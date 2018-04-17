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Dilara'nın cesedinden eski eşinin spermleri çıktı

DİLARA'NIN CESEDİNDEN ESKİ EŞİNİN SPERMLERİ ÇIKTI

Antalya'da cesedi toprağa gömülü halde bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın üzerinden eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait sperm örnekleri çıktı. 25 yaşındaki eski koca gözaltına alındı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Dilara'nın Cesedinden Eski Eşinin Spermleri Çıktı(5/10)1

Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) üzerindeki sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu belirlendi. Yorulmaz, polis tarafından gözaltına alındı.

BATTANİYEYE SARILI CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçen 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölümüne ilişkin araştırma başlattı. Polis, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğunu tespit etti.

SPERM ÖRNEKLERİ ESKİ EŞE AİT ÇIKTI

DNA testinde spermlerin, Kandak'ın eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi. Kandak'ın son telefon görüşmesini de Yorulmaz ile yaptığını tespit eden polis ekipleri, ilçede esnaf olarak çalışan eski eşi gözaltına aldı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Yorulmaz, ifadesinde susma hakkını kullandı. Yorulmaz, ifadesinin ardından Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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